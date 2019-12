Rajadas de vento no aeroporto da Madeira atingiram os 109 km/h

A intensidade do vento da Madeira obrigou esta quinta-feira ao cancelamento de cerca de 40 voos no Aeroporto Cristiano Ronaldo. As rajadas chegaram a atingir os 109 quilómetros por hora.

O repórter da SIC Paulo Figueira faz o balanço da situação.