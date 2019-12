Trabalhador ficou soterrado após queda em obra no Porto

O trabalhador que ficou esta quinta-feira parcialmente soterrado numa obra na Avenida da Boavista, no Porto, foi retirado cerca de três horas após o acidente e transportado ao Hospital de Santo António, indicou fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, o homem foi retirado às 14:22, não sendo precisado o estado atual da vítima do "acidente de trabalho" registado às 11:37.

À Lusa, cerca das 12:40, a mesma fonte tinha indicado que o trabalhador tinha caído na obra e ficado "preso pelas pernas", tendo sido "assistido sempre consciente".

No local esteve equipa do IMEM, bem como elementos do Batalhão de Sapadores do Porto e dos Bombeiros Voluntários Portuenses.

Lusa