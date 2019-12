Vento forte obrigou ao cancelamento de todos os voos no Aeroporto da Madeira

A Madeira está sob aviso laranja por causa do vento, todos os voos foram cancelados no Aeroporto Cristiano Ronaldo e o barco que faz a ligação ao Porto Santo não saiu.

Os transtornos para os passageiros são muitos, mas todo o arquipélago está sob aviso laranja por causa do vento, que tem soprado forte sobretudo mo extremo leste e nas zonas montanhosas da Madeira.

A protecão civil e desaconselha passeios a pé nas zonas montanhosas, onde há registo de rajadas de vento na ordem dos 150 km/h.

As previsões apontam para uma diminuição da intensidade do vento já esta tarde, mas é possível que os constrangimentos no aeroporto se mantenham até a manhã desta sexta-feira.