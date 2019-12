Apreendidos 57.600 cigarros no aeroporto de Lisboa

Os funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreenderam 57.600 cigarros no aeroporto de Lisboa, durante uma fiscalização de um voo procedente de Luanda, foi esta sexta-feira anunciado.

Os cigarros, da marca Pall Mall, estavam escondidos em quatro malas e eram transportados por dois viajantes, segundo refere a informação da AT, que adianta que as regras determinam a inutilização, sob controlo aduaneiro, do material apreendido.

Esta é a terceira apreensão de cigarros, em menos de um mês, realizada pela AT, tendo a anterior ocorrido no aeroporto de Faro, em que foram detetados 48 mil cigarros que estavam a ser transportados clandestinamente.

Em 13 de novembro, as autoridades anunciaram ter apreendido 221.800 cigarros no aeroporto de Lisboa. Em todas estas situações, os cigarros eram transportados em malas.

Lusa