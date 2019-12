Livre discute parecer da Comissão de Ética sobre polémica com Joacine

A assembleia do Livre reúne-se nos próximos dias para discutir o parecer da Comissão Ética sobre a polémica com a deputada Joacine Katar Moreira.

Ao que a SIC apurou, o documento está praticamente concluído e vai ser entregue este sábado ao partido.

O parecer, elaborado por Ricardo Sá Fernandes, analisa o conflito entre o grupo de contacto e a deputada do Livre.

Joacine Katar Moreira pode ser alvo de processo disciplinar pelas declarações que fez contra a direção do partido. A deputada chegou a dizer que foi eleita sozinha, porque não recebeu apoio do partido na campanha para as legislativas.