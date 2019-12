Mudanças no combate aos incêndios: Governo quer reduzir 80% das ignições

O ministro do Ambiente avançou, esta sexta-feira na SIC Notícias, que em 10 anos o Governo quer reduzir 80% das ignições de incêndios. João Matos Fernandes defendeu que é preciso alterar pelo menos um quinto da paisagem do país com mosaicos para Portugal ser mais resistente ao fogo.