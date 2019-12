Presidente da República passa o fim de ano na ilha do Corvo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai passar a noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro na ilha do Corvo, nos Açores, de onde será transmitida a sua mensagem de Ano Novo.

Esta informação foi esta sexta-feira divulgada no portal da Presidência da República na internet.

"O Presidente da República passa a noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro com a população do Corvo, na mais pequena das ilhas dos Açores, do grupo mais ocidental do território nacional, de onde será transmitida no dia 11 de janeiro a habitual mensagem de Ano Novo", lê-se na nota divulgada.

Lusa