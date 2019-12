Atropelamento na Amadora faz um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos num atropelamento com um motociclo que ocorreu na Encosta do Sol, na Amadora, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Lisboa.

"Recebemos o alerta às 20:08 para um atropelamento de um motociclo a um peão na Encosta do Sol, que causou uma vítima mortal e um ferido", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local.

Deslocaram-se para o local da ocorrência os bombeiros da Amadora, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Lusa