Capital do Natal vai apresentar queixa-crime contra promotores espanhóis

"A Capital do Natal apresentará, na próxima semana, queixa-crime contra todos os promotores turísticos que adulteraram a oferta do parque induzindo em erro e defraudando um conjunto alargado de pessoas, prejudicando a Capital do Natal, seu bom nome e imagem, adotando igual procedimento criminal contra todos aqueles que fomentaram ou se aproveitaram de tal atuação ilícita" diz em comunicado da Capital do Natal .

A organização do evento aponta o dedo sobretudo aos promotores turísticos espanhóis, que criaram ideias erradas do evento, com repercussões em Portugal.

"Em causa está, por um lado, a promoção de notícias e de material publicitário, assim como a compra de espaço publicitário, na maioria dos casos realizada em Espanha, contrariando a informação oficialmente divulgada, o que criou a falsa expectativa de que a Capital de Natal dispunha, entre outros equipamentos, de pistas de ski, e, por outro lado, a projeção dessa deturpação que foi levada a cabo em Portugal por outras entidades, inclusive em proveito próprio."

A Capital do Natal não tem dúvidas de que se tratou de um crime e garante que vai levar até às últimas consequências.