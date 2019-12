Um homem tentou matar a mulher e depois suicidou-se, este sábado, em Lamego. A vítima de 44 anos está em estado grave com uma bala alojada na cabeça. Foi transferida do Hospital de Vila Real para o Hospital de Santo António, no Porto.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 13h00, num parque de estacionamento no centro da cidade.

A SIC sabe que o casal estava em processo de divórcio e que a vítima já tinha sido ameaçada.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.