Joana Amaral Dias indignada com a forma como o pai foi assistido pelo INEM

A filha de Carlos Amaral Dias, que morreu esta semana a caminho do hospital duas horas depois da emergência ter sido acionada, criticou os cortes do Governo na área da saúde nos últimos anos.

Este sábado, na Edição da Noite da SIC Notícias, Joana Amaral Dias avançou que a família do psicanalista aguarda com "serenidade" os resultados do inquérito do INEM à alegada demora no socorro. Defendeu ainda que todas as pessoas estão sujeitas às falhas no serviço de emergência e reforçou que estamos perante "uma situação gravíssima".