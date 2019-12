"Questões internas do Governo são da responsabilidade do primeiro-ministro"

O candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, diz que António Costa é que tem responsabilidade pelas políticas do Governo, com ou sem Mário Centeno no Eurogrupo.

Montenegro comentava assim uma das notícias do dia, à chegada para um encontro com militantes, em Bragança, onde segue a campanha para as eleições internas do partido.