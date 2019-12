Explosão de petardo em Lisboa faz um ferido grave e 6 ligeiros

Um homem ficou este domingo ferido com gravidade na sequência da explosão de um petardo, que provocou ainda ferimentos noutras seis pessoas, no Bairro da Boavista, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, pelas 19:15 de hoje, um homem ficou com ferimentos graves numa mão, com a qual segurava um petardo que rebentou.

Segundo a mesma fonte, o homem estava com outras quatro pessoas, na via pública. A explosão provocou ferimentos ligeiros nessas quatro pessoas e também noutras duas que iam a passar na Rua Rainha Dona Maria I, onde o grupo estava reunido.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.



Lusa