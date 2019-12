Oito feridos no despiste da carrinha de equipa de futebol na Guarda

O despiste em Alvendre, concelho da Guarda, de uma carrinha que transportava parte da equipa de futebol sénior de Aguiar da Beira provocou oito feridos, um dos quais grave, afirmou fonte do Comando Territorial da GNR.

O despiste ocorreu às 13:46, na Estrada Municipal 557, tendo provocado sete feridos ligeiros, disse à agência Lusa a mesma fonte.

A carrinha de nove lugares deslocava-se para Almeida, onde a equipa de Aguiar da Beira tinha um jogo de futebol, acrescentou.

Segundo a fonte da GNR da Guarda, os feridos têm idades entre os 19 e os 45 anos.

A mesma fonte referiu que o núcleo de investigação da GNR está no local para apurar as causas do despiste.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, todos os feridos foram transportados para o Hospital da Guarda.

No local, estiveram 43 elementos com 20 viaturas dos Bombeiros da Guarda, Celorico da Beira e Vila Franca das Naves, PSP, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Proteção Civil Municipal, afirmou.