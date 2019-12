Joana Amaral Dias denuncia falhas no socorro ao pai, Carlos Amaral Dias, o psicanalista que morreu esta semana a caminho do hospital S. José, em Lisboa e aponta critica falhas no Serviço de Emergência Médica e aos cortes do Governo na área da saúde.

Joana Amaral Dias diz que a família aguarda com serenidade os resultados do inquérito do INEM à alegada demora no socorro.