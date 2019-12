Associação Nuvem Vitória distribui 27.000 livros de contos a crianças este Natal

Com a missão principal de contribuir para melhorar o sono das crianças que, por estarem hospitalizadas ou institucionalizadas, estão afastadas dos seus familiares, nasceu em 2016 a Associação Nuvem Vitória, fundada pela ex-jornalista Fernanda Freitas. Através de voluntários, a associação conta histórias de embalar todas as noites a estas crianças, com o objetivo que tenham um sono recuperador e tornar, de alguma forma, este ambiente, que não é o seu, mais acolhedor. Este Natal, cerca de 27.000 livros de contos serão distribuidos gratuitamente a crianças. Fernada Freitas, fundadora da Associação Nuvem Vitória, esteve na Edição da Manhã.