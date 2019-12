Novo sismo registado esta madrugada no Faial

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido na madrugada de hoje na ilha do Faial, numa zona que desde o início de novembro tem registado um aumento da atividade sísmica.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), às 03:15 (hora de Lisboa) foi registado um evento com magnitude 3,1 (Richter) e epicentro a cerca de 32 quilómetros a oeste do Capelo, ilha do Faial.Segundo a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo (concelho de Horta, ilha do Faial).

O CIVISA diz que continua a acompanhar o evoluir da situação e emitirá novos comunicados caso necessário.

No sábado, foram registados dois abalos na ilha açoriana do Faial, um de madrugada (3,2 na escala de Richter) e outro à tarde (3,5).Desde o dia 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Lusa