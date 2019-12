Ciclista morre em acidente em Leiria

Um acidente que envolveu esta terça-feira um veículo ligeiro e uma bicicleta provocou a morte ao condutor do velocípede, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital da PSP de Leiria.

A ocorrência foi comunicada "via 112", pelas 11:14, refere a mesma fonte, referindo que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 242, no sentido Leiria - Marinha Grande.

Do acidente resultou uma vítima mortal, o condutor da bicicleta, um homem de 57 anos, que morreu no local, disse ainda a PSP.O trânsito esteve condicionado entre as 11:14 e as 13:55.No local, estiveram elementos da PSP e do INEM.