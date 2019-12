O último debate quinzenal do ano com António Costa

O primeiro-ministro escolheu para tema do debate quinzenal desta terça-feira, na Assembleia da República, o "Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia 2021-2027". Após o debate quinzenal, António Costa terá, também em plenário, um debate sobre o próximo Conselho Europeu, que se realiza no final desta semana em Bruxelas. Este será o último debate quinzenal deste ano com a presença do primeiro-ministro.

Joacine falha debate quinzenal

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, vai faltar ao debate quinzenal por estar em Madrid, na cimeira das Nações Unidas sobre o clima (COP25). Segundo fonte do gabinete da deputada única do partido da papoila, Joacine Moreira viajou na segunda-feira para a capital espanhola, integrada na comitiva da comissão parlamentar de Ambiente, e só vai regressar na noite de hoje a Portugal.

Orçamento do Estado 2020 apresentado aos partidos

Em dia de debate quinzenal, o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, esteve durante a manhã a apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 aos partidos com representação parlamentar. Segundo o Governo, por impedimento de agenda do Livre, "a reunião com este partido realizar-se-á em momento posterior".