O coletivo de juízes diz que o arguido agiu com "ódio à orientação sexual da vítima".

Juan Costela tem 22 anos. Nascido na Colômbia, mas com nacionalidade espanhola, vivia no Porto com um homem de 66 anos que o acolheu em casa. A 11 de fevereiro deste ano, espancou-o até à morte e filmou o momento. Foi agora condenado a 18 anos de prisão.