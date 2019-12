PS garante que delação premiada não vai existir nos mesmos moldes do Brasil

O PS garante que a delação premiada não vai existir nos mesmos moldes que existe no Brasil e diz que o mecanismo "não descobre a verdade, compra a verdade".

O esclarecimento foi feito esta quarta-feira pelo presidente socialista, Carlos César, numa entrevista à TSF.

A delação premiada é utilizada para reduzir as penas para quem denuncie casos de corrupção. A lei já existe, mas o Executivo quer fazer ajustes para que seja mais fácil de aplicar.

O objetivo passa por retirar da lei a existência do prazo para a denúncia, que atualmente é de 30 dias.

As medidas fazem parte de um pacote apresentado pelo Governo há dias para combater a corrupção. No entanto, há quem não concorde com as propostas, mesmo dentro do Partido Socialista.