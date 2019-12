Dois cremes para crianças foram descontinuados e o da Barral voltou ao mercado

O Infarmed informou esta sexta-feira que os cremes das marcas Dermosense e Wells, mandados retirar em setembro de 2017 e outubro de 2018, respetivamente, não voltaram a ser comercializados, enquanto o da Barral voltou ao mercado após correção.

Numa nota enviada esta sexta-feira à Lusa, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) revela que "os cremes da Dermosense e da Wells foram descontinuados. O da Barral voltou a ser comercializado após correção da não conformidade detetada".

Este esclarecimento surge na sequência da divulgação esta sexta-feira pelo Infarmed de dois relatórios sobre fiscalização de cosméticos para crianças, que não tinham data.

Posteriormente, o Infarmed informou que os dois documentos são relativos a uma operação que durou mais de um ano e levou à retirada de alguns cremes em 2017 e 2018.

Os relatórios da Autoridade Nacional do Medicamento dizem respeito a uma ação de monitorização do mercado relativo a cosméticos para crianças (creme, gel de banho, champô) que levou à retirada do mercado de alguns produtos em 2017 e em 2018.

De acordo com as circulares do Infarmed, o cosmético Wells Creme Rosto Bebé foi mandado retirar do mercado em outubro de 2018 e o creme Barral BabyProtect Creme de Rosto em setembro do mesmo ano.

Os produtos Dermosense creme gordo 100 ml e Dermosense creme de mãos 50 ml foram mandados retirar voluntariamente do mercado em setembro de 2017, segundo a circular do Infarmed.