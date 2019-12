Ilha do Faial tremeu mais de 20 vezes desde ontem à noite

Desde ontem à noite, foram sentidos na Ilha do Faial 25 sismo. Sete dos quais tinha magnitude superior a 3 na escala de Richter. De acordo com o Institudo Português do Mar e da Atmosfera, desde o início de novembro ocorreram mais de 3 mil abalos na ilha açoreana.