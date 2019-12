113 jornalistas subscrevem abaixo-assinado em defesa de Maria Flor Pedroso

Em 24 horas de recolha de assinaturas, o abaixo assinado em defesa de Maria Flor Pedroso foi subscrito por 113 jornalistas de diversas gerações e plataformas.

Entre os subscritores estão Adelino Gomes, Ana Sousa Dias, Anselmo Crespo, António Borga, Carlos Andrade, Cesário Borga, Cristina Ferreira, Fernando Alves, Francisco Sena Santos, Goulart Machado, Henrique Monteiro, João Garcia, João Paulo Guerra, José Carlos Vasconcelos, José Mário Costa, José Pedro Castanheira, José Silva Pinto, Luísa Meireles, Nicolau Santos, Ricardo Costa, Rui Pêgo, São José Almeida e Sérgio Figueiredo.

A diretora de informação da RTP está a ser acusada por uma jornalista do canal público de ter transmitido informação privilegiada a uma fonte que estaria a ser investigada pela equipa do programa Sexta às 9. Maria Flor Pedroso nega a acusação.

Os 113 jornalistas que subscrevem o abaixo assinado recordam que Maria Flor Pedroso "é jornalista há mais de 30 anos, sem mácula". Os subscritores acrescentam que Flor Pedroso é "uma jornalista exemplar, uma das mais sérias profissionais do jornalismo português, reconhecida e respeitada pelos pares". "Defensora irredutível do jornalismo livre, rigoroso", a diretora de informação da RTP "chegou por mérito ao cargo que ocupa". Não cede - consideram os subscritores - "ao mediatismo, a investigações incompletas, ou à pressão de poderes de qualquer natureza".

As assinaturas foram recolhidas entre as 20 horas de sexta feira e as 20 horas de sábado. A iniciativa foi posta em marcha por um grupo de jornalistas de diversos órgãos de comunicação social, que condenam aquilo que consideram "um grave ataque público à integridade da jornalista Maria Flor Pedroso".

O Conselho de Redação da RTP convocou um plenário para esta segunda-feira para analisar o atual momento que se vive no departamento de informação da estação pública.

Lista completa dos subscritores (até às 21h00 de sábado):

Adelino Gomes – 123 A

Alexandra Monteiro – 2722 A

Alexandre Santos – 1845 A

Anabela Mota Ribeiro – 4113 A

Anabela Neves – 512 A

Ana Clotilde – 4650 A

Ana Daniela Soares - 7637 A

Ana de Freitas - 2197 A

Ana Gonçalves 1254 A

Ana Jordão – 1708 A

Ana Silva Fernandes 1362 A

Ana Sousa Dias 119 A

Anselmo Crespo – 4275 A

António Borga – 314 A

António Caeiro – 197

António Macedo

António Pedro Ferreira – 570 A

António Pinto Rodrigues – 594 A

Augusta Henriques - 1321 A

Bárbara Reis – 779 A

Carla Pinto – 1615 A

Carlos Andrade – 252 A

Carlos Branco – 151 A

Carolina Reis 5391 A

Célia de Sousa 2094

Cesário Borga – 37 A

Cláudia Costa – 1197 A

Cristina Ferreira - 738 A

Dina Soares - 693 A

Elsa Gonçalves – 1369 A

Emídio Fernando – Rádio Essencial (Angola)

Eugénio Alves - 58

Fernanda de Oliveira Ribeiro – 877 A

Fernando Alves – 285 A

Filipe Caetano – 2797 A

Filipe Garcia - 4224 A

Francisco Sena Santos – 333 A

Gonçalo Ventura 3677 A

Goulart Machado – 75 A

Guilhermina Sousa – 1593 A

Henrique Monteiro - 246 A

Inácio Ludgero - 63

Inês Escobar de Lima – 4367 A

Inês Forjaz – 5192 A

Isabel Cunha 1698

João Garcia – 255 A

João Paulo Guerra 302 A

João Pinheiro de Almeida – 91 A

João Torgal - 10266

Joana Garcia – 4861 A

Joana Latino – 1985 A

Joana Reis - 6609

José António Santos – 120 A

José Carlos Vasconcelos - 52

José Manuel Mestre – 566 A

José Mário Costa – 49 A

José Pedro Castanheira – 204 A

José Pedro Santos – 764 A

José Silva Pinto 4 A

Judith Menezes e Sousa – 838 A

Lígia Veríssimo – 1619 A

Lourenço Medeiros – 787 A

Luciano Alvarez – 1101 A

Luís Nascimento – 1619

Luísa Tito de Morais - 706

Luísa Meireles - 196 A

Madalena Salema – 550 A

Manolo Bello – 393 A

Manuela Pires – 2066 A

Manuela Teixeira - 8304

Marcos Borga - 1199 A

Mário Carneiro – 2225 A

Mário Galego 1105 A

Margarida Vaz 1294 A

Marta Pacheco 3943 A

Matilde Ramalho- 248

Natal Vaz – 90 A

Natália Carvalho – 510 A

Nicolau Santos – 646

Nuno Amaral – 5133 A

Nuno Simas – 807 A

Patrícia Bentes - 6033 A

Patrícia Fonseca - 2054 A

Patrícia Mouzinho – 2692 A

Paula Costa Simões - 2803-A

Paula Mesquita Lopes - 750 A

Paulo Barriga – 1333 A

Paulo Martins – 449 A

Paulo Nobre – 2539 A

Paulo Pedro Varanda – 1128 A

Pedro Coelho – 820 A

Pedro Morais Fonseca - 1163 A

Pedro Sá Guerra 2286 A

Raquel de Melo 4673 A

Rebecca Abecassis – 2910 A

Ricardo Costa – 1416 A

Ricardo Mota – 1284 A

Rita Costa – 3660 A

Rui Cardoso - 245 A

Rita Marrafa de Carvalho 3195 A

Rui Pêgo 1811 A

Rui Manuel Silva 3054 A

Sandra Antunes – 3232 A

Sara Madeira - 3234 A

São José Almeida – 909 A

Sérgio Figueiredo – 1170 A

Sérgio Infante 2549

Simão Martinho 3652 A

Sónia Ferreira 3048 A

Teresa Abecasis – 5356 A

Tiago Carrasco 5291 A

Vasco Rosendo - 1392 A

Viriato Teles – 273 A