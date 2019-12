Centenas de milhares de euros ficaram por pagar porque multas a partidos prescreveram

Os partidos políticos não pagaram multas no valor de centenas de milhares de euros e agora já prescreveram.

Em causa estão as coimas relacionadas com irregularidas nas contas relativas ao período entre 2009 e 2011.

De acordo com o jornal Público e com a TSF, a entrada em vigor de uma nova lei em 2018 fez com que as contas dos partidos não tivessem de ser analisadas pelo Tribunal Constitucional mas sim pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

O organismo diz que a falta de meios e de pessoal impediu que os processos fossem analisados a tempo, acabando assim por prescrever.