Os bombeiros da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, mobilizanram 50 efetivos devido às chuvas intensas que provocaram prejuízos avultados sobretudo em garagens e automóveis. A pluviosidade mais intensa ocorreu entre as 08:30 e as 09:00 na cidade da Póvoa de Varzim e em freguesias periféricas como Argivai, Rates e Balazar.