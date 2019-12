Direção do Livre põe ponto final na crise com Joacine

A direção do Livre dá como terminada a crise com Joacine Katar Moreira. A assembleia do partido lembra que há princípios que devem ser cumpridos para que se mantenha a confiança política na deputada. Em entrevista à revista Noticias Magazine, Rui Tavares diz que o conflito não determina o fim do partido, que diz ser maior do que qualquer individualidade.