Águas quentes das termas de Chaves aproveitadas para aquecer edifícios da cidade

As águas quentes das termas de Chaves estão a ser aproveitadas para aquecer alguns edifícios da cidade. Trata-se, para já, de um projeto piloto para instalar uma rede geotérmica que pretende cortar nos custos de energia e diminuir as emissões de carbono.

Para começar vão ser investidos 850 mil euros com a ajuda do fundo de apoio à inovação. Ao todo serão contemplados 25 edifícios no centro de Chaves.

É uma forma de perceber o potencial da produção geotérmica no concelho para que no futuro a rede de calor possa chegar também às habitações.

O projeto deverá arrancar já em 2020.