Alunos do Porto constroem pontes de esparguete

O Concurso de Pontes de Esparguete realizou-se pela 13.ª vez na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Durante uma semana, 25 equipas de alunos da Faculdade construíram pontes de esparguete.

A utilização de esparguete negro e o uso de fio foram as novidades deste ano do evento, que serve para incentivar as capacidades criativas dos estudantes de Engenharia Civil.

A ponte da equipa vencedora tinha 380 gramas e conseguiu suportar uma carga de quase 35 quilos, antes de atingir a rotura.