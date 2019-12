Associação dos profissionais da GNR da Guarda diz que faltam efetivos no Fundão

A associação dos profissionais da Guarda denuncia a falta de militares no destacamento do Fundão, que tem sido obrigado a recorrer a outros postos da GNR para responder às ocorrências num concelho com um dos maiores índices de criminalidade do distrito de Castelo Branco.

Segundo a associação, no posto do Fundão metade do efetivo não realiza serviço operacional o que tem condicionado o policiamento de proximidade.

Os postos da GNR continuam a funcionar desadequados para as necessidades das populações.