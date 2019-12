Ministra admite atrasos mas garante que Governo tem respostas concretas para a saúde mental

Comentanto os resultados do estudo do Conselho Nacional de Saúde sobre doenças mentais em Portugal, a ministra da Saúde garante que o Governo tem preparadas respostas concretas. Uma delas é a criação de equipas comunitárias de saúde mental, que já deveriam estar no terreno. Marta Temido admite que o atraso fica a dever-se a questões burocráticas.