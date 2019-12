PJ procura vídeos e documentos para juntar ao processo do alemão suspeito de orgias com menores

A casa e a empresa do alemão Matthias Schmelz que, alegadamente, fazia orgias com jovens, estão hoje a ser alvo de buscas. A Polícia Judiciária (PJ) procura vídeos e matéria documental para anexar ao processo.

Matthias Schmelz fez fortuna em Portugal a vender aspiradores

Nos últimos meses, a casa do empresário no Estoril, concelho de Cascais, terá sido palco de orgias com jovens, algumas alegadamente com idades entre os 16 e 17 anos.