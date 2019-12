Português suspeito de violência doméstica morto em Genebra

O Ministério Público (MP) de Genebra confirmou esta terça-feira à Lusa a morte de um emigrante português residente na Suíça baleado pelas autoridades daquele cantão na segunda-feira, na sequência de um caso de violência doméstica.

Em resposta escrita a um pedido de esclarecimento enviado pela agência Lusa, fonte do MP de Genebra disse que o homem morreu esta terça-feira de manhã.

Questionada sobre o estado de saúde da mulher do português, que as forças policiais encontraram baleada no interior da habitação do casal no bairro de Acacias, em Genebra, a mesma fonte não adiantou qualquer informação sobre o seu estado de saúde.

A fonte remeteu mais esclarecimentos sobre o caso para uma nota de imprensa do MP, emitida na segunda-feira, depois de o caso ter sido revelado pelo jornal suíço "Bom Dia".

No comunicado, hoje enviado à Lusa pelo MP, é explicada a intervenção das forças policiais que, cerca das 08:30 de segunda-feira, acorreram ao bairro das Acacias, alertadas para um caso de violência doméstica.

O alerta foi dado por vizinhos do casal de portugueses, ele natural do concelho de Caminha e a mulher do concelho de Viana do Castelo, ambos no Alto Minho.

No documento o MP de Genebra justificou o tiro disparado por um dos três agentes policiais face à ameaça da arma branca que o português empunhava.

Já no interior da residência do casal, as autoridades encontraram a mulher com ferimentos de bala.

Contactada pela Lusa, fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, confirmou tratar-se de um cidadão português e disse estar a acompanhar o caso através do consulado de Portugal em Genebra.