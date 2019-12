Buscas na SAD do Boavista por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento

O repórter da SIC Miguel Mota esteve no local, onde deu conta que, no âmbito da investigação, foram feitas 10 buscas domiciliárias e três não domiciliárias, que incluíram dois escritórios de advogados, dois cofres bancários e duas Sociedades Anónimas Desportivas, como a SAD do Boavista.

As buscas realizaram-se no Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro, e envolveram cerca de 80 pessoas, da Polícia Judiciária, Autoridades Tributária e Ministério Público.