CDS quis discutir "tensão" entre Costa e Centeno, mas PS não respondeu

O CDS queria esta quarta-feira falar, no parlamento, do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020) e da "tensão" entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças por causa do Eurogrupo, mas acabou a discutir apenas as contas do próximo ano.

Nas declarações políticas na Assembleia da República, a líder parlamentar centrista, Cecília Meireles subiu à tribuna para pedir que se esclarecesse "a tensão" entre António Costa e ministro Mário Centeno, mas o PS optou por não responder ao desafio dos centristas.