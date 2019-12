Governo quer diminuir casos dos doentes que ficam no hospital após terem alta

O Ministério da Saúde garante que quer resolver o problema dos doentes abandonados no hospital, depois de terem alta, mas não diz como.

A intenção está prevista no Orçamento do Estado e o ministério vai articular-se melhor com o Ministério da Segurança Social.

Estes tipos de internamentos representam uma despesa de 83 milhões de euros e 5% das camas dos hospitais estão ocupadas com pessoas com alta.