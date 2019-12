Mau tempo já começou a fazer estragos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo, devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.

O aviso do IPMA vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado divulgado esta noite.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" nestes cinco distritos.

ANDAIME CAI SOBRE ESPLANADA EM PONTE DE LIMA

A depressão Elsa já fez estragos em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo. Fotografias da imprensa local - o Diário do Minho - mostram um andaime que caiu num largo, no centro histórico da cidade.

Não há vítimas, mas o incidente provocou danos em algumas lojas.

O andaime era de uma obra de requalificação de um edifício.

O mau tempo faz-se sentir por toda a região e já caíram dezenas de árvores. No distrito de Viana do Castelo, foram quase 30 e em Braga cerca de 20, em apenas três horas. Há ainda vários placards publicitários danificados.

VENTOS PODEM ATINGIR OS 140 KM/HORA

Mais a sul, em Coimbra, já foi ativado o plano de emergência, a partir do final da tarde desta quarta-feira.

O vento muito forte vai sentir-se em todo o território e nas terras altas da região centro podem atingir os 140 km/hora.

360 OCORRÊNCIAS DESDE A MEIA-NOITE

Trezentas e sessenta ocorrências relacionadas com quedas de árvore, inundações, quedas de estruturas, foram registadas entre as 00h00 e as 20h30 de hoje em Portugal continental devido ao mau tempo, segundo a Proteção Civil.

Neste período, registaram-se "360 ocorrências em todo o território continental que empenharam 1.148 operacionais e 469 meios terrestres", disse à agência Lusa o comandante Rui Laranjeira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Nacho Doce

O mau tempo em Portugal vai agravar-se a partir da tarde desta quinta-feira e vem para ficar, pelo menos até sábado.

ELSA TAMBÉM ATINGE A IRLANDA

A tempestade Elsa está igualmente a causar estragos na República da Irlanda.

Várias pessoas têm partilhado nas últimas horas, através das redes sociais, imagens do mau tempo, com inundações e quedas de árvores.