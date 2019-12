Não há data concreta para a reabertura da urgência pediátrica do Garcia de Orta

Ainda não há uma data concreta para a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Depois de uma reunião com a ministra da Saúde, a presidente da Câmara de Almada disse que com a entrada de duas especialistas o serviço pode voltar à normalidade até ao final de janeiro.