Obras no hotel de Matosinhos em cima da praia vão mesmo arrancar

As obras do hotel de Matosinhos em cima da praia vão mesmo arrancar. Apesar dos pareceres negativos e da revolta dos defensores do ambiente, a Câmara e diz que nada pode fazer.

A verdade é que o promotor que está a construir, neste terreno paredes meias com o mar, tem todas as autorizações possíveis. Da agência portuguesa do ambiente, da comissão de coordenação e desenvolvimento regional do norte e da Câmara de Matosinhos.

As obras para a construção deste hotel começaram em setembro. Os moradores já apresentaram uma denúncia junto da Procuradoria-Geral da República.