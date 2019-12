Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo, devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.

O aviso do IPMA vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado divulgado esta noite.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" nestes cinco distritos.

ANDAIME CAI SOBRE ESPLANADA EM PONTE DE LIMA

A depressão Elsa já fez estragos em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo. Fotografias da imprensa local - o Diário do Minho - mostram um andaime que caiu num largo, no centro histórico da cidade.

Não há vítimas, mas o incidente provocou danos em algumas lojas.