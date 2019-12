Turismo médico? Negócio pode gerar 100 milhões de euros por ano até 2025

O turismo médico tem potencial para gerar até 2025 um volume de negócios anual superior a 100 milhões de euros, segundo um protocolo assinado esta quarta-feira.

O objetivo de atrair estrangeiros para cuidados de saúde em Portugal foi hoje formalizado num protocolo assinado, em Lisboa, por representantes do Turismo de Portugal, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal -- AICEP, da Health Cluster Portugal e da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.

"Portugal tem boas condições para se afirmar internacionalmente no âmbito deste mercado", afirmam os subscritores naquele protocolo, lembrando que o setor da saúde "é um ativo emergente na estratégia Turismo 2027 e um polo de desenvolvimento" do país.

O acordo pretende assim impulsionar o reconhecimento e a notoriedade internacional da oferta portuguesa na área da saúde, e apoiar a sua promoção nos mercados externos.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, a secretaria de Estado do Turismo, Rita Marques, considerou o turismo médico uma "aposta muito certeira para o turismo", e lembrou que o protocolo surge na sequência do estudo de um grupo de trabalho interministerial, criado em 2016, que concluiu que Portugal "tem valências muito importantes" nessa área e que existe capacidade dos quadros técnicos para dar resposta a essa nova aposta do turismo.