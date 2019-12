Crianças já podem passar férias em contacto com os animais do Zoológico de Lisboa

Até ao dia 3 de Janeiro, o Jardim Zoológico de Lisboa recebe crianças e jovens dos 3 aos 16 anos para passarem as férias de Natal em atividades relacionadas com os animais. As inscrições são feitas online e têm um custo de 45€ por dia.