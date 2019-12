O diretor regional do SEF da Madeira, Jorge Faustino, foi constituído arguido por suspeitas de auxílio à imigração ilegal. Há um mês que decorria uma investigação desencadeada por uma denúncia.

Esta quinta-feira, foram feitas buscas e apreendido material informático. Jorge Faustino está no cargo desde maio do ano passado e ficou com termo de identidade e residência.