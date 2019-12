Marcelo e a "sabedoria" da nova composição parlamentar

O Presidente da República convidou para almoço todos os partidos com assento parlamentar e membros da Assembleia da República. Registou presenças habituais, mas sobretudo os deputados únicos que se estrearam também na apresentação de cumprimentos de boas festas em Belém.

Na mensagem, breve, não deixou de lhes dizer que se 2020 é um ano exigente, por serem votados 2 dos 4 orçamentos da Legislatura, a composição do parlamento, com um maior número de partidos, revela "a sabedoria do povo português" que reconhece que o sistema político tem "grande plasticidade"

Marcelo falou depois do Presidente da Assembleia da República ter confessado que está tranquilo, mantendo-se no cargo, mesmo com as alterações que houver no Parlamento, e garantir que vai defender "o respeito institucional, sem transigências". Ferro Rodrigues envolveu-se numa troca de acusações com o deputado do Chega!, André Ventura, depois deste ter repetido a palavra "vergonha" num debate parlamentar. André Ventura chegou a pedir a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Esta quarta-feira, o deputado do Chega! foi o único ausente do almoço em Belém.