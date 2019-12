Queda de árvores faz 16 desalojados em Santo Tirso e Almada

Nove pessoas ficaram esta quinta-feira desalojadas no concelho de Almada, Setúbal, e outras sete em Santo Tirso, Porto, devido à queda de árvores em habitações, provocada pelo mau tempo, disse à Lusa o comandante da proteção civil.

"Em Almada resultaram nove desalojados que foram, entretanto, realojados pelos serviços de ação social da Câmara de Almada, e em Santo Tirso sete pessoas foram deslocadas e estão em casa de familiares acompanhados pelos serviços municipais", disse Rui Laranjeira.

De acordo com o comandante, as duas situações estão relacionadas com a queda de árvores em cima das habitações, não havendo feridos a registar.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Depressão Elsa em Portugal: vários distritos em aviso vermelho

O estado do tempo vai agravar-se a partir desta quinta-feira. Vários distritos estão em alerta vermelho por causa da chuva intensa e do vento forte.

Linha Metro do Porto interrompida em Gondomar devido a queda de árvore

A queda de uma árvore obrigou esta quinta-feira de manhã à interrupção da circulação do metro do Porto na Linha F, entre Contumil e Fânzeres, em Gondomar, na zona de Rio Tinto.



360 ocorrências registadas no continente na quarta-feira

360 ocorrências relacionadas com quedas de árvore, inundações, quedas de estruturas, foram registadas entre as 00:00 e as 20:30 desta quarta-feira em Portugal continental devido ao mau tempo, segundo a Proteção Civil.

Viana do Castelo e Coimbra foram os distritos que registaram o maior número de ocorrências, adiantou Rui Laranjeira.

O que esperar da depressão Elsa?

As explicações são do meteorologista Nuno Moreira.