Recuperação do tempo de serviço dos professores volta a ser discutido no Parlamento

A recuperação do tempo de serviço dos professores volta esta quinta-feira a estar em debate, no Parlamento. Em causa, estão os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado.

No plenário, vai ser discutida uma petição assinada por mais de 60 mil professores, assim como dois projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda.

Os professores exigem ao Governo medidas de negociação do modo e do prazo para a recuperação do tempo de serviço cumprido.

O tema é retomado numa altura em que o Orçamento do Estado para o próximo ano está em discussão e pode ainda sofrer alterações em sede de especialidade.