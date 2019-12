Suspeito de incêndio que matou mulher e filho em Eastbourne interrogado em Portugal

Um suspeito de envolvimento num incêndio que matou uma mulher e o filho de quatro anos no ano passado em Eastbourne, no sul de Inglaterra, foi interrogado em Portugal pela polícia britânica, indicou esta quinta-feira a polícia do condado de Sussex.

Detetives da equipa de crimes graves viajaram até Portugal esta semana e interrogaram um suspeito, que está preso por um crime não relacionado, tendo sido apoiados pelas autoridades portuguesas.

Este suspeito foi identificado após a detenção na semana passada de dois outros suspeitos, um homem de 41 anos por suspeita de homicídio e outro homem de 27 anos por suspeita de conspiração para matar, tendo ambos sido libertados enquanto as investigações continuam.

O responsável pelo caso, o detetive inspetor Gordon Denslow, considerou este um "desenvolvimento significativo" para perceber o que se passou no dia 10 de julho de 2018, quando Gina Ingles, 34 anos, e Milo Ingles-Bailey, de quatro anos, morreram num incêndio ateado propositadamente.

O companheiro de Gina, Toby Jarrett, 27 anos, sobreviveu com queimaduras graves. Dois homens locais, com idades entre 47 e 23 anos, foram presos anteriormente por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio, mas só o segundo continua a ser suspeito.

Na zona de Eastbourne reside uma numerosa comunidade portuguesa, mas a polícia britânica não confirmou à agência Lusa se algum dos suspeitos ou vítimas tem nacionalidade portuguesa.