Mau tempo: Mais de 6.200 ocorrências, 70 desalojados e dois mortos

Mais de 6.200 ocorrências foram registadas em Portugal continental desde quarta-feira na sequência do mau tempo, que provocou até ao início da manhã desta sexta-feira 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido, segundo a Proteção Civil.

Num balanço feito feito às 09:00, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que foram registadas 6.237 ocorrências desde quarta-feira, com os distritos do Porto, Viseu e Lisboa a serem os mais afetados pelo mau tempo provocado pela passagem da depressão Elsa.

O responsável destacou como ocorrências principais as quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas.

Foram ainda ativados o plano municipal de emergência da Mealhada e o plano distrital especial de cheias de Coimbra.

Entre as 00:00 e as 07:00 desta sexta-feira a Proteção Civil registou 353 ocorrências.

1 / 24 Rui Manuel Farinha 2 / 24 OCTAVIO PASSOS 3 / 24 OCTAVIO PASSOS 4 / 24 OCTAVIO PASSOS 5 / 24 RUI MANUEL FARINHA 6 / 24 OCTAVIO PASSOS 7 / 24 RUI MANUEL FARINHA 8 / 24 RUI MANUEL FARINHA 9 / 24 OCTAVIO PASSOS 10 / 24 OCTAVIO PASSOS 11 / 24 OCTAVIO PASSOS 12 / 24 OCTAVIO PASSOS 13 / 24 OCTAVIO PASSOS 14 / 24 OCTAVIO PASSOS 15 / 24 RUI MANUEL FARINHA 16 / 24 RUI MANUEL FARINHA 17 / 24 RUI MANUEL FARINHA 18 / 24 RUI MANUEL FARINHA 19 / 24 RUI MANUEL FARINHA 20 / 24 RUI MANUEL FARINHA 21 / 24 Rui Manuel Farinha 22 / 24 OCTAVIO PASSOS 23 / 24 RUI MANUEL FARINHA 24 / 24 Rui Manuel Farinha

"Há um ligeiro desagravamento, porém as ocorrências irão aumentar durante o dia pois naquelas estradas onde as quedas de árvores não afetaram ninguém, de manhã, quando as pessoas começarem a sair de casa, vão encontrar obstruções", afirmou Paulo Santos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem esta sexta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave) doze distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte, entre as 12:00 e as 15:00 nos dois primeiros casos e entre as 12:00 e as 18:00 no caso de Portalegre.

O IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, explicando que o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

A nota do instituto refere ainda que haverá "vento forte de sudoeste", prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.

"A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte", acrescenta.

Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Operações de busca retomadas para encontrar homem desaparecido

Em Castro Daire, foram retomadas as buscas pelo homem de 55 anos que está desaparecido desde quinta-feira.

O homem estava a conduzir uma retroescavadora que removia detritos na estrada N2, quando caiu no Rio Paiva por causa de um deslizamento de terras, por volta das 20:30.

A máquina ainda não foi localizada pelas autoridades. O caudal do rio subiu e está muito acima do nível habitual.

As buscas, agora retomadas, tinham sido suspensas durante a noite por falta de segurança.



Rio Douro galgou margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.

Rui Manuel Farinha

Centro de Ribeira de Frades em Coimbra inundado

O centro de Ribeira de Frades, junto a Coimbra, ficou esta quinta-feira à noite transformado num autêntico rio. A água galgou as margens de uma ribeira que passa na zona e invadiu as ruas da povoação.

Rio transbordou e inundou baixa de Águeda

A situação do Rio Águeda agravou-se ao início da noite desta quinta-feira, causando uma cheia que inundou várias ruas, casas e lojas do centro da cidade. Os moradores e comerciantes foram avisados, mas não contavam com um cenário grave.

Chuva dá tréguas na Maia depois de provocar vários estragos

Na Maia, foram registadas várias inundações esta quinta-feira. O Continente Jardim Maia ficou inundado e voltou a fechar portas, como conta a repórter da SIC Márcia Torres.