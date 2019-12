Motorista de autocarro da Madeira acusado de homicídio por negligência

O Ministério Público requereu o julgamento do motorista que conduzia o autocarro envolvido no acidente do Caniço, na Madeira, em abril deste ano, no qual morreram 29 turistas de nacionalidade alemã.

O processo tem um único arguido sobre o qual recai uma acusação por 29 crimes de homicídio por negligência e três de ofensas à integridade física por negligência.

O comunicado do Ministério Público explica ainda que, no âmbito do inquérito, foi feita uma perícia ao autocarro por especialistas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.