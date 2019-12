PJ deteve responsável de ATL por abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira que deteve um homem de 44 anos de um estabelecimento de atividades de tempo livre, por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças.

Segundo a PJ, a investigação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo apurou que o presumível autor terá abusado sexualmente de várias crianças do sexo feminino, com idades entre os 08 e os 10 anos, que frequentam um estabelecimento de atividades de tempo livre, no período pós-escolar, em Lisboa.

O presumível abusador exercia funções de responsabilidade diretiva naquele estabelecimento, tendo aproveitado a proximidade e a confiança com as crianças para consumar os abusos, os quais decorreram entre 2017 e o mês de setembro deste ano.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.